Hizbullah üniversitede. Stantlarını rektör ziyaret etti

Cumhuriyet’’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Hizbullah terör örgütüne fikri ve eylemsel yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nun (PSP) MEB’deki kadrolaşması gündeme gelmişti.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü, PSP’nin 11 Şubat 2024’te MEB okullarında düzenleyeceği “O’nu oku, O’nu anla” adlı siyer yarışmasını tanıtmak için standlar açtı.

Standalar üniversitenin Osmanbey, Eyyübiye ile Yenişehir yerleşkesinde merkezi yemekhanede ve ilahiyat fakültesinde açıldı.

REKTÖR ZİYARET ETTİ

Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu, kulübün merkezi yemekhanesi ve Osmanbey yerleşkesindeki standlarını ziyaret etti.

Standları ziyaret edenlerden biri de PSP Şanlıurfa Koordinatörü İbrahim Halil Güven oldu.

KİTAPLAR DAĞITTILAR

Yarışmanın tanıtımı ve kayıt almanın yanı sıra, Filistin’in Gazze kentinde İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi de açıldı.

Öte yandan standlarda platformun siyer yarışması için önerdiği Abdullah Ayyıldız tarafından yazılan “Alemlere Rahmet Efendimiz” ile İbrahim Dağılma’nın “Hz. Muhammed En Güzel Örnek” adlı yarışma kitapları da dağıtıldı.