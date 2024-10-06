Hizbullah'ın kalesinde 3 ajan yakalandı. Karargah yerle bir edilmişti

Hizbullah örgütü, neredeyse tüm komuta kademesinin öldürülmesinin ardından "İhanet" ihtimalini değerlendiriyor.

Dahiye'de ajan olduklarından şüphelenilen 3 kişi yakalanırken bu şahısların, nüfusu 500'i bulan Dahiye bölgesi içerisindeki binaları işaretleyip video ve fotoğraf kaydı aldığı ifade edildi. Kişilerin İsrail istihbaratı adına çalıştığı da değerlendirmeler arasında olarak aktarıldı.

YeniŞafak’ta yer alan bilgilere göre İsrail saldırıları halkı her ne kadar korkutsa da ölümü dahi göze alanlar var. Dahiye’ye girişler saldırılar nedeniyle mümkün değil.

ÖRGÜT İÇİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Hizbullah’ın lider kadrosunun birer birer öldürülmesi içte ciddi anlamda çözülmeye neden olurken Hizbullah yetkilisinin artık telefonları açmadığı kaydedildi.

Hizbullah’a yakın haber ajansları günlük olarak bazı veriler paylaşsa da öldürülen İsrail askerleriyle ilgili verilerin doğruluğu tartışma konusu oldu. Çok sayıda İsrail askerinin güneydeki çatışmalarda öldürüldüğünü duyuran Hizbullah kaynaklarının bu verileri, tabana moral vermek amaçlı paylaştığı iddia edildi.

25 KİŞİ ÖLDÜ 127 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında da en az 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan ile başkent Beyrut'taki kasaba ve köylere düzenlediği belirtildi.

Saldırıların gece saatlerinde de devam ettiği belirtilirken İsrail’in Lübnan’a 23 Eylül’de başlattığı saldırılarında şu ana kadar 1181 kişi öldü, 3318 kişi yaralandığı kaydedildi.