Hizbullah'ın Kıbrıs tehdidi Batı'nın maskesini düşürdü. Bu da bize ders olsun

Bölgede yaşananları takip edenlerin çok iyi bileceği üzere Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, ABD’nin şemsiyesi altında kurdukları üçlü ittifakı 2017 yılından bu yana adım adım güçlendirdiler. Bu yaşananlar bölgedeki pek çok hükümet tarafından sessiz bir protestoya neden oldu. Özellikle Filistin – İsrail arasında patlak veren savaş sonrası hiç olmadığı kadar ayyuka çıkan üçlü ittifaka karşı Hizbullah Lideri Nasrallah, en sonunda sessizliğini bozdu.

Yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum yönetimini açıktan tehdit eden Nasrallah, her an İsrail'le savaş durumuna geçebileceklerini, adadaki Rum yönetiminin İsrail’e yardım etmesi halinde onların da Hizbullah’ın hedefi olacağını söyledi.

İsrail ordusunun Kıbrıs Rum kesiminde tatbikatlar yaptığını, uçaklar uçurduğunu da hatırlattığı konuşmasında Hizbullah lideri, Rumları son kez uyardığını söyleyerek savaş bitene kadar tarafsız kalmaları yönünde uyardı.

Batıda büyük yankı uyandıran açıklamalar CNN ve The Guardian başta olmak üzere dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşları tarafından manşetten verildi. Türk basınında ise yeteri kadar ciddiye alındığını iddia etmek zor.

Dünya gündemini yakından takip eden gazeteci Ardan Zentürk, Batı dünyasını alarma geçiren Hizbullah tehdidini son videosunda gündemine taşıyarak yaşananların Türkiye’ye etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"KIBRIS, BATI'NIN UÇ BEYLİĞİDİR"

Zentürk “Avrupa haritaya bakıyor. Kıbrıs, Avrupa Birliği üyesi, yarısı işgal edilmiş ona göre ve Türklerin oradan püskürtülmesi lazım. Amerika'sıyla Avrupa'sıyla zaten o teması yapıyorlar ve ‘Ona dokunacak olan bana dokunmuş olur. Ona dokunacak Yunan'a dokunmuş olur. Ona dokunacak olan İsrail'e dokunmuş olur…’ mantık bu!” diye konuştu. Hizbullah’ın Rum yönetimine verdiği ültimatomun tam da bu yüzden batıda en çok konuşulan gündem olduğunu belirten Zentürk, Lübnan Başbakanı’nın Rum lider Nikos Hristodulidis’i arayıp soğukkanlı ve dengeli tutumu için teşekkür ettiği bilgisini de takipçileriyle paylaştı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin Hristodulidis’le yaptığı görüşmede sarf ettiği “Kıbrıs, Lübnan'ın güvenli dostu. Siz de Lübnan hükümetinin çok değerli bir arkadaşısınız” sözlerine de dikkat çeken Zentürk “Yağlama yıkama yapmış” yorumunda bulundu.

Avrupa Birliği sözcüsü Peter Stano’nun konuyla ilgili açıklamasını da gündemine taşıyan Zentürk, Stano’nun sözlerinin çok önemli olduğunu ve sarf ettiği sözlerin Kıbrıs’ın Batı emperyalizmi ve Avrupa için ne olduğunu, ne olmadığını gösteren nişaneler olduğunu belirtti.

"AVRUPA, NATO'YU BİR KENARA ATTI"

Zentürk’ün 50 yıldır Kıbrıs Türklerine karşı sürdürülen acımasız ambargonun neden ve hangi kimlikten kaynaklandığını göstermesi bakımından önemli gördüğü açıklamada Stano “Kıbrıs bir Avrupa Birliği üyesidir. Bu Arupa Birliği’nin Kıbrıs, Kıbrıs'ın da Avrupa Birliği olduğu anlamına gelmektedir” dedi. Zentürk işte bu açıklama üzerine “yani ‘birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” diyor adam. NATO gibi üye devletlerimiz birine dönük en küçük tehdit Bütün Avrupa Birliği'ne dönük tehdittir. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için!” diye konuştuktan sonra “Şimdi Ermenistan'ı anladınız mı Avrupa Birliği'ne neden almaya çalışıyorlar? NATO'yu bir kenara koymuşlar, çünkü NATO'nun içinde biz varız. NATO'yu koymuşlar bir kenara… Ukrayna savaşından sonra Avrupa Birliği'ne askeri bir kimlik kazandırmışlar. Bu çerçevede mesela Türkiye'den bir mermi sıksak şimdi Rum tarafına… Onun için 2021 yılında Türkiye, Doğu Akdeniz'deki donanmasını çekti bir daha inemiyor. Karadeniz'de dolaşıyoruz, niye? İşte bu… Hizbullah'a teşekkür! Sayelerinde bir kez daha net tabloyu görmemizi sağladılar. Hikaye bundan ibaret” yorumlarında bulundu.