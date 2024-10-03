Hizbullah'tan israil'e yeni saldırı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hanita ve Misgav Am bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'de yer alan Hanita'da İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın topçu atışıyla hedef alındığı, saldırının tam isabet gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am yerleşiminde askeri güçlerin hedef alındığı ve bu saldırının da tam isabet gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı 30 Eylül'den bu yana çatışmalarda 8 İsrail askeri hayatını kaybetti.