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Hızını alamayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu’nda hızını alamayan kamyon, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. 

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:36
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Hızını alamayan kamyon bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Hızını alamayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii yan yol dönüşünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 LZ 0530 plakalı kamyon şoförü dönüşte hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri parçalayarak yan yatan kamyonun dorsesinde taşıdığı asfalt kumları şarampole döküldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şoför yaralı olarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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