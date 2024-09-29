Hızını alamayan otomobil, apartman bahçesine uçtu! 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hızını alamayan otomobil, apartman bahçesine uçtu! 2 yaralı

İzmir'de otomobil, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın korkuluklarına çarpıp, ardından bahçesine uçtu.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kavşağa girerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, apartman bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ahmet Avrasi Caddesi'nde meydana geldi. M.Y. (61) yönetimindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın korkuluklarına çarpıp, ardından bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü M.Y. ve yanındaki Ü.K. (32), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, otomobilin apartman bahçesine uçtuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; kavşağa giren otomobilin, kontrolden çıkıp apartmanın korkuluklarına çarparak, ardından bahçeye uçması yer aldı

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