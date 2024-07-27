Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızını alamayarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cip köyü mevkii Keban yolu üzerinde meydana gelen kaza edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 80 GF 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.



İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine götürdü. Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin tarlaya uçtuğu, çarpmanın etkisiyle yoğun toz çıktığı görülüyor.

Öte yandan, kaza anında evinin bahçesinde oturan İlhami Kaya, yaşadığı korku dolu anları İHA muhabirine anlattı.

"HER YER TOZ DUMAN OLDU"

Köy sakinlerinden İlhamı Kaya, kazaya ilişkin “Bahçemde otururken bir anda bir gümbürtü oldu. Her yer toz duman oldu. Ön lastik bahçeme doğru fırladı. Ardından kaza yerine koştum. Ambulans geldi ve iki yaralıyı çıkardık. Olayı bu şekilde gördük. Lastik yaklaşık 50 metre uzaklıktan bahçeme doğru fırladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarmamız geldi” ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.