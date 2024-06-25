Hızını alamayan sürücü karşıya geçen çifte çarptı

Olay, 27 UR 339 plakalı aracın kontrolünü kaybederek, karşı şeride geçen çiftin üzerine süratle ilerlemesi sonucu gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan çift, olay yerine çağrılan acil servis ekiplerince hemen müdahale edilerek Gaziantep Özel Anka Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralanan kişinin durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralının sağlık durumunun daha iyi olduğu bildirildi. Kazaya karışan sürücü ise, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlatarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyorlar.