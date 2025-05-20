Hızlı kilo verme vaadi ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Yaz mevsimine fit bir vücutla girmek isteyen vatandaşlar, fitoterapi ürünlerine yöneldi. Ancak, internetten satın alınan ve hızlı kilo verme vaadiyle pazarlanan bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kontrolsüz fitoterapi ürünlerinin karaciğer hasarından hormonal bozukluklara kadar pek çok risk taşıdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, kilo verme hedefiyle kullanılan bu ürünlerin doktor denetimi olmadan tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

FİTOTERAPİ NEDİR VE NEDEN POPÜLER?

Fitoterapi, bitkisel ürünlerle tedavi anlamına geliyor ve tarih boyunca geleneksel tıp sistemlerinde kullanıldı.

Türkiye’nin zengin bitki florası, fitoterapiyi özellikle kilo verme gibi alanlarda cazip hale getirdi. Ancak, internet üzerinden satılan “mucizevi” zayıflama ürünleri, genellikle denetimsiz ve güvenilirlikten yoksun.

“Iran Journal of Basic Medical Sciences”te yayımlanan bir çalışma, bazı bitkisel zayıflama ürünlerinin etkinlik ve güvenilirlik açısından yeterince araştırılmadığını gösterdi.

Fitoterapi, doğru ellerde etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Ancak, internetten alınan ürünler genellikle standart dışı ve bilinmeyen bileşenler içeriyor. Bu, ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

BİLİNÇSİZ KULLANIMIN SAĞLIK RİSKLERİ

İnternette satılan fitoterapi ürünlerinin çoğu, hızlı kilo verme vaadiyle pazarlandı. Ancak, bu ürünlerdeki bazı bitkisel bileşenler, kontrolsüz tüketildiğinde ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

Örneğin, efedra, yeşil çay ekstresi veya kafein gibi maddeler, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve karaciğer toksisitesine neden olabiliyor.

“Journal of Ethnopharmacology”de yayımlanan bir araştırma, Türkiye’de Şanlıurfa’daki bitkisel pazarlarda satılan kilo verme ürünlerinin çoğunun güvenli dozaj bilgisi olmadan satıldığını ve toksik etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden toksikolog Dr. Thomas Hale, “Bitkisel ürünlerin ‘doğal’ olması, güvenli olduğu anlamına gelmez. Yanlış doz veya sahte içerik, karaciğer yetmezliğinden böbrek hasarına kadar ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

İNTERNET SATIŞLARININ KARANLIK YÜZÜ

İnternet, fitoterapi ürünlerinin kolayca erişilebilir hale gelmesini sağlıyor, ancak bu ürünlerin çoğu düzenleyici otoriteler tarafından denetlenmedi.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, fitoterapi ürünlerinin sadece sertifikalı hekimler tarafından reçete edilmesini öneriyor, ancak internet satışları bu denetimi zorlaştırdı.

“JMIR Formative Research”te yayımlanan bir çalışma, internette satılan kilo verme ürünlerinin çoğunun yanıltıcı reklamlarla pazarlandığını ve sağlık risklerini gizlediğini gösterdi.

İngiltere’deki Brighton ve Sussex Tıp Okulu’ndan Prof. Dr. Gordon Ferns, “İnternetteki kilo verme ürünlerinin çoğu, bilimsel kanıt olmadan ‘mucizevi’ sonuçlar vaat ediyor. Bu, tüketicileri yanıltarak sağlıklarını riske atıyor” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: GÜVENLİ FİTOTERAPİ İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, fitoterapi ürünlerini kullanmadan önce şu adımların takip edilmesini önerdi:

Doktor kontrolü: Fitoterapi ürünleri, bir doktor veya sertifikalı fitoterapi uzmanı tarafından reçete edilmeli.

Güvenilir kaynak: Ürünler, eczanelerden veya Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerden alınmalı. İnternetten satın almadan önce ürünün içeriği ve sertifikaları kontrol edilmeli.

Dozaj bilgisi: Bitkisel ürünlerin güvenli dozajı, bireysel sağlık durumuna göre belirlenmeli.

Yan etkilere dikkat: Baş dönmesi, mide bulantısı veya kalp çarpıntısı gibi belirtiler fark edildiğinde, ürün kullanımı durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalı.

ABD’deki Obesity Society üyesi Dr. Jacqueline Jacques, “Kilo verme ürünlerinin çoğu, kısa vadeli sonuçlar vaat eder, ancak uzun vadeli sağlık riskleri göz ardı edilir. Tüketiciler, ürünlerin bilimsel kanıtlarını ve yan etkilerini araştırmalı” dedi.

SAĞLIKLI KİLO VERME İÇİN ALTERNATİFLER

Uzmanlar, fitoterapi ürünlerine bel bağlamak yerine, dengeli bir diyet ve düzenli egzersizin kilo verme sürecinde daha güvenli ve sürdürülebilir olduğunu vurguladı.

“Nutraceuticals World”de yayımlanan bir makale, kilo verme sürecinde bitkisel takviyelerin yalnızca destekleyici bir rol oynayabileceğini ve tek başına mucizevi sonuçlar oluşturamadığını belirtti.

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, “Yaban mersini, yeşil çay veya zerdeçal gibi doğal ürünler, dengeli bir diyetin parçası olarak faydalı olabilir, ancak hızlı kilo verme vaadiyle satılan ürünlere temkinli yaklaşılmalı” dedi.

Yaz mevsimine fit girmek isteyen vatandaşlar, fitoterapi ürünlerinin cazibesine kapılsa da, bilinçsiz tüketim ciddi sağlık riskleri taşıdı.

Bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, internetten satın alınan ürünlerin çoğunun güvenilir olmadığını ve karaciğer, böbrek veya kalp sağlığını tehdit edebileceğini vurguladı.

Kilo verme yolculuğunuzda sağlığınızı riske atmamak için mutlaka bir doktora veya fitoterapi uzmanına danışın.