HKP İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu

Halkların Kurtuluş Partisi (HKP), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail’in askeri ve sivil yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK: AA
HKP İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu

Grup adına açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, İsrail'in 14 Mayıs 1948'den beri ABD'nin Orta Doğu'daki ileri karakolu ve petrol bekçisi olduğunu, kurulduğu günden bu yana Filistin halkına karşı savaş ve soykırım suçu işlediğini söyledi.

Saldırılarda şimdiye kadar 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini, bunların bin 800’den fazlasının çocuk olduğunu belirten Kıran: "İsrail uluslararası savaş kurallarına göre yasaklanmış misket bombaları, fosfor bombaları kullanmakta, Filistin halkına büyük bir katliam yaşatmaktadır." diye konuştu.

HKP olarak uluslararası ceza mahkemesini göreve çağırmak için başvurduklarını ifade eden Sait Kıran, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında, "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

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