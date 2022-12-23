'Hobiden Sanata Yeni Yıl' adlı serginin açılışı, Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanvekili Hasan Torun, Sanatçı Vehibe Akkurt ve davetliler katıldı. Serginin açılış kurdelesini davetlilerle birlikte kesen Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, sergide yer alan eserleri ilgiyle inceledi.
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