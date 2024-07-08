Hocaların hocası Bielsa'nın konuşması izlenme rekoru kırdı

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa’nın futbol hakkındaki sözleri izlenme rekorları kırdı. Arjantinli teknik adam, Futbolun yoksulların elinden alındığını söyledi. Yoksulların mutluluğu satın alacak paralarının olmadığını belirten Bielsa, "Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar. Yoksulların mutluluğu satın alacak paraları yok. Futbol, yoksul insanların mutluluğa ulaştığı bir şeydi ama artık ona sahip değiller" şeklinde konuştu.

"OYUN DAHA AZ KEYİFLİ"

“Hocaların hocası” olarak nitelenen Arjantinli teknik adam futbolun daha fazla insan tarafından izlenmesine rağmen daha az çekici hale geldiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü.

"Futbolun gerileme sürecinde olduğuna eminim. Giderek daha fazla insan bu sporu izliyor ama futbol giderek daha az çekici hale geliyor. Onu dünyanın en iyi sporu yapan şeyi desteklemiyoruz. İş dünyasını destekliyoruz"

İzlenmeye değer futbolcu sayısının azaldığını söyleyen deneyimli teknik direktör, "İzlenmeye değer futbolcu sayısı giderek azalıyor, oyun giderek daha az keyifli hale geliyor" diye konuştu.

Bielsa’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay, ABD’de düzenlenen Copa America’da çeyrek finalde Brezilya’yı penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi. Uruguay, yarı finalde Kolombiya’ya karşı finale çıkma mücadelesi verecek.