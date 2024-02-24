Hocalı’da toplu mezar bulundu

Ermeni güçlerinin 613 Azerbaycan Türk'ünü katlettiği Hocalı Soykırımı'nın acısı aradan geçen yıllara rağmen tazeliğini koruyor. 32. yıldönümü yaklaşan soykırım ile ilgili yeni bulguları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev açıkladı.

Hocalı’da bir toplu mezar bulunduğunu belirten Hacıyev, "Belki de 26 Şubat 1992'de işlenen Hocalı soykırımının yıldönümünde, bu isimsiz ve masum sivil kurbanların kalıntılarının bulunması ilahi bir adalettir” şeklinde konuştu.

Hacıyev sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Kimlikleri DNA analiziyle belirlenecek. Ermenistan'ın askeri saldırısı sonucunda yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının kayıp olduğu düşünülmektedir. Ermenistan, toplu katliama uğrayan Azerbaycanlıların gömüldüğü toplu mezarların yeri hakkında bilgi vermeyi reddetmektedir.

Bir devletin uluslararası hukuka aykırı her eylemi, uluslararası hukuk uyarınca o devletin uluslararası sorumluluğunu gerektirir.

Ermenistan Cumhuriyeti, Hocalı soykırımı ve Azerbaycan'a yönelik diğer haksız eylemlerden dolayı devlet sorumluluğu taşımaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti, 30 yıllık askeri işgal ve özellikle Hocalı soykırımı için Azerbaycan halkından ve devletinden henüz özür dilememiştir” dedi.