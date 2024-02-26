Dışişleri’nden ‘Hocalı Katliamı'nı anma mesajı

Kaynak: AA
Dışişleri’nden ‘Hocalı Katliamı'nı anma mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin, "Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetlediğini" duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi.

"Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir." ifadesine yer verilen açıklamada, katliam nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenirken, Azerbaycan halkına taziye dilekleri iletildi.

Açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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