Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı?

Hodan otu mavi ve pembe çiçeklere sahip. Kendiliğinde yol kenarlarında yetişebilen bitkinin ana merkezi Suriye. Bunun yanında Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Anadolu'nun bir bölümünde Hodan Otu yetişebiliyor.

Hodan Otu, Hodangiller familyasından çok yıllık bir ot. Ülkemizde daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Yol kenarında kendiliğinde ortaya çıkabilen Hodan Otu, insan sağlığına faydalarıyla biliniyor. İlkbahar mevsiminde ortaya çıkan Hodan Otu, Ekim ayına kadar doğada yaşamını sürdürüyor.

HODAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sinirlerin birbiriyle olan iletiminin sağlanması ve oksijen miktarının dengelenmesi için potasyuma ihtiyaç vardır. Vücudumuz kendisi bunu üretmediğinden, dış takviyeye ihtiyaç duyar. Takviye yapılmaması halinde çok ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Potasyum açısından zengin bir bitki olan Hodan Otu kullanılarak eksiğin bir kısmı giderilebilir.

Boğaz bölgesinde birikiş balgamın atılmasında Hodan Otu etkilidir. Ayrıca sindirim sisteminde oluşan mikrop, parazit ve zararlı bakterileri vücuttan dışarıya atma kabiliyetine sahiptir. Hodan Otu, sindirimin hızlı şekilde çalışmasını sağlar.

Vücutta birikmiş iltihabın dışarıya atılmasına yardımcıdır. Ödem attırıcı olan Hodan Otu, uzman tavsiyesiyle tüketilmelidir. Aksi durumda zararlı hale gelebilir.

Kemik gelişimi açısından vücudu destekleyici kalsiyum miktarlarına sahiptir. Bilindiği gibi bir insan gün içerisinde ortalama %70 kalsiyum tüketmelidir. Hodan Otu bu kalsiyum miktarını %20 oranında karşılayabilecek düzeydedir.

Vücudun elektriğini dengeler. Vücudun rahatlamasını sağlar. Beynin mutluluk hormonu salgılamasına katkıda bulunur. Buda psikolojik anlamda rahatlama anlamına gelir. Hodan Otu tüketen kişi, psikolojik anlamda rahatlayabilir.

Tohumundan elde edilen yağ, cilt üzerinde etkilidir. Ciltteki kırışıklıkları giderici özelliği bulunur. Sivilce oluşumu, akne ve yaralanmaları giderici olarak kullanılabilir. Bunun için uzmanlara mutlaka bilgi verilmeli öyle kullanılmalıdır.

NE İŞE YARAR?

Hodan Otu ne işe yarar sorusu, oldukça sık sorulan konulardan birisidir. İnsanların en çok merak ettikleri konulardan olan Hodan Otu ne işe yarar sorusunu aslında yukarıda cevaplamaya çalıştık. Ancak ne işe yaradığını bir kez daha tekrarlamakta fayda var.



Vücudun dengede kalmasını sağlar

İnsanların hastalanmalarına yol açan unsurlardan birisi de vücudun dengesinin bozulmasıdır. Denge bozukluğu, en ufak bir bakteri veya virüs yoluyla olabilir. Aynı şekilde farklı durumlar da vücudun dengesinin bozulmasına neden olabilir. Hodan Otu, vücudun dengesinin yerine gelmesine katkıda bulunur. Vücuda kalkan niteliğine bürünebilir.

SELÜLİT RAHATSIZLIĞINA KARŞI KULLANILABİLİR

Yaşlılık belirtilerinden birisi selülit rahatsızlığıdır. Bunlar vücudun kötü görünmesini sağlayan kirli kırışıklıklar olarak adlandırırlar. Hodan Otu düzenli şekilde kullanılırsa, selülitlerin giderilmesine yardımcı olabilir.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI GİDERMEDE KULLANILABİLİR

Hodan Otu rahatlatıcı etkileri olan bitkiler arasında bulunuyor. Alternatif tıp alanında bu amaçla yıllarda kullanılmıştır. Bu zamanda da psikolojik sorunların giderilmesinde, rahatlatıcı olarak kullanılabilir.

NASIL KULLANILMALI?

Hodan Otu, Ispanak gibi hem taze iken hem kurutularak kullanılabilir. Henüz tazeyken, yemeklerde pişirilerek tüketilebilir. Ancak taze olarak tüketilmeden sirkeli suda bekletilmelidir. Ayrıca kurutulmuş olarak kullanılabilir. Kuru halini aktarlarda mümkün.

Kullanım için bir tutam Hodan Otunu kaynatılmış suya koyup demlemesini 10 dakika kadar beklemek yeterli olur. Ayrıca cilt bakımı için Hodan Otu yağı tüketilebilir.