Çiçekçi kızın 'Yarın son gününüz olsa ne yapardınız?' sorusuna verdiği cevaplar güldürdü

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Çiçekçi kızın 'Yarın son gününüz olsa ne yapardınız?' sorusuna verdiği cevaplar güldürdü
"Altınları bozdururum, simit ayran alırım" cevabıyla dikkat çeken çiçekçinin röportajı sosyal medyada gündem oldu

Bir çiçekçinin, "Yarın son gününüz olsa ne yapardınız?" sorusuna verdiği ilginç ve komik cevaplar, sosyal medyada gündem oldu. Çiçekçi, verdiği cevaplarla izleyenleri gülümsetmeyi başardı.

Röportajda, çiçekçinin "Altınları bozdururum, simit ayran alırım. Onları yerim sonra üstüne bir Adana kebap. Karnımı doyururum. Cehenneme gitmek için para veririm. Cennet mi neresi? İyi yer neresi oluyor?" şeklinde verdiği cevaplar dikkat çekti. Çiçekçinin neşeli ve esprili tavırları, röportajı izleyenleri güldürdü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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