﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı

Premier Lig'de 12 maçtır kazanamayan düşme hattına yaklaşan Crystal Palace menajer değişikliğe gitti. İngilizler, ligde 6 maç galibiyet alan Patrick Vieira ile yollarını ayırdı.

Fransız çalıştırıcıdan önce Crystal Palace'ta görev alan Roy Hodgson yeniden göreve geldi. 75 yaşındaki menajer sezon sonuna kadar İngiliz takımını çalıştıracak.

Roy Hodgson kariyerinde 24. kez bir takım çalıştıracak.

Tecrübeli antrenör, "Geri dönmem için yapılan teklif bir ayrıcalıktır, benim için anlamı büyük" dedi.

1976'da başladığı kariyerinde Inter, Liverpool, Udinese, Fulham, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion, Grasshoppers gibi birçok kulübü çalıştıran Hudgson, milli düzeyde ise İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve İngiltere'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Crystal Palace, Premier Lig'de 28 maçta 27 puanla 12. sırada yer alıyor.