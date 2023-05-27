Hoffenheim düşmekten son anda kurtuldu

Bundesliga'nın son haftasında Hoffenheim deplasmanda Stuttgart ile 1-1 berabere kalarak ligde kaldı.

Hoffenheim düşmekten son anda kurtuldu

Bundesliga'nın son haftasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile Pellegrino Matarazzo'nun yönetimindeki Hoffenheim'ın mücadelesi nefesleri kesti.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere biterken maçın ilk golünü konuk ekip Hoffenheim adına 75. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Ev sahibi Stuttgart adına ise beraberlik golünü 80. dakikada Tiago Tomas kaydetti.
STUTTGART'A PLAY OUT YOLU
Bu sonucun ardından 36 puana ulaşan Hoffenheim ligi 12. sırada tamamlarken 33 puan ile 16. sırada kalan Stuttgart, ligde kalmak için Bundesliga 2'de sezonu 3. sırada tamamlamayı garantileyen Hamburg ile play-out oynayacak.

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