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Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan soydaşlara destek çağrısı

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Türkiye'de yaşayan soydaşlardan Bulgaristan seçimleri için destek çağrısında bulundu. Karadayı" 2 Nisan'daki seçimde Türkiye'den 113 bin 13 oy, Bulgaristan'da ise 313 bin 13 oy alırsak hükümet ortağı olacağız" dedi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:33
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HÖH Başkanı Mustafa Karadayı Bulgaristan seçimleri için destek çağrısında bulundu

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan soydaşlara destek çağrısı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan'da hükümet kurulabilmesi için Türkiye'deki tüm soydaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.
Karadayı, AA muhabirine, Bulgaristan'da hükümet kurulamaması nedeniyle son 2 yılda 5. kez erken genel seçime gidileceğini söyledi.
49. Bulgaristan parlamentosuna 49 milletvekili taşıyarak hükümet ortağı olmayı hedeflediklerini belirten Karadayı, şöyle devam etti:

"Son 2,5-3 yıldır Bulgaristan'da siyasi, ekonomik, sosyal, sağlık ve enerji krizi var. Bu krizlerin temeli siyasi kriz, çünkü 2 yıldır Bulgaristan'da hükümet kuramadılar. Neden hükümet kurulamadı çünkü birbirlerine karşı nefret siyaseti yapıyorlar. 'Onunla ortak olmayacağım, bununla ortak olmayacağım.' diyerek kampanya yapıyorlar. Seçimlerden sonra bir masaya oturamıyorlar ve hükümet kuramıyorlar."


Bulgaristan'da diğer partilerin yaptığı nefret siyasetini ortadan kaldıracaklarını ifade eden Karadayı, "zeka", "sorumluluk" ve "diyalog" ana fikriyle ülkedeki tüm sorunları çözeceklerini dile getirdi.
"TÜRKİYE'DE 300 BİN SOYDAŞ SEÇMEN VAR"

Bulgaristan'da yapılacak erken genel seçimlerin öneminin altını çizen Karadayı, Türkiye'de yaşayan soydaşların desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
"Siyasi krizi aşamazsak diğer krizleri de aşamayız." diyen Karadayı, şunları kaydetti:
"Birinci adım Bulgaristan'daki siyasi krizi aşmak. O yüzden çağrıda bulunuyorum. 2 Nisan seçimlerinde tüm Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitsin. Bizim numaramız 13 numara. Türkiye'de yaklaşık 300 bin soydaş seçmen var. 2 Nisan'daki seçimde Türkiye'den 113 bin 13 oy, Bulgaristan'da ise 313 bin 13 oy alırsak hükümet ortağı olacağız."

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ

Mustafa Karadayı, Türkiye ve Bulgaristan'ın birçok alanda kurduğu iyi ilişkilerin devam ettiğini anlattı.
Bulgaristan'da son yaşanan enerji krizinde, bu ülkenin Türkiye'den çok büyük destek aldığını anlatan Karadayı, "Bu kapsamda son bir anlaşma da oldu. Bunun da temelinde Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi var. Siyaseti takip eden, izleyen kişiler bunu çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.


BULGARİSTAN'DAKİ SEÇİMLER
Bulgaristan'da 2 Ekim 2022’de yapılan son erken genel seçimin ardından oluşturulan parlamentoda 7 siyasi parti yer almış, bu partilerin 3'ü güvenoyu alabilecek bir koalisyon hükümeti kuramamıştı.Bulgaristan, son 2 yılda 5. kez erken genel seçime gidecek.

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