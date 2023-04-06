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Hollanda Bosna Hersek’teki Barış Gücü Misyonu'na 160 asker gönderecek

Hollanda’nın, Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR Althea) 160 asker göndereceği bildirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:07
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Hollanda, Bosna Hersek’teki Barış Gücü Misyonu'na 160 asker gönderecek

Hollanda Bosna Hersek’teki Barış Gücü Misyonu'na 160 asker gönderecek
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AA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun EUFOR Althea’ya asker gönderme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'teki EUFOR Althea'ya ekimde 150 askerin gönderileceği, haziranda da 10 askerin bölgede istihbarat bilgisi toplamak için gideceği ifade edildi.

Rusya’nın ve Çin’in, Bosna Hersek üzerindeki etkisini artırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, istikrarlı bir Batı Balkanlar bölgesinin Hollanda ve Avrupa Birliği (AB) için önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’nın, Bosna Hersek'i AB ve NATO’ya girmesini engellemek için istikrarsızlaştırmaya çalıştığı, Çin’in ise Batı Balkanlar'ı "Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüğü ve ekonomik çıkarları olduğu vurgulandı.

Ukrayna'daki savaştan bu yana EUFOR Althea'nın öneminin daha da arttığına işaret edilen açıklamada, bölgeye gidecek 150 askerin 1 yıl, 10 askerin ise 2 yıl görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

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