Hollanda F-16'lara veda ediyor

Hollanda Hava Kuvvetleri'nde dikkat çeken F-16 kararı. Hollanda 45 yıldır hizmet veren F-16 savaş uçaklarını emekli etme kararı verdi.

Hollanda Hava Kuvvetleri F-16'ların yerine F-35 savaş uçağı alacak. Hollanda, 45 yıldır hizmet veren F-16'lara Volkel Hava Üssü'nde düzenlenecek törenle veda edecek. Uçaklar son kez Hollanda semalarında görülecek.

F-16'lar iki saat boyunca Volkel, Leeuwarden, Vlieland, Twente ve Nieuw-Milligen gibi bölgelerden geçiş töreni düzenleyecek. Uçaklar 400 metrek yükseklikten geçiş yapacak.

45 YILDIR HİZMET VERİYORDU

F-16'lar 1979 yılından bu yana Hollanda Hava Kuvvetleri'nin en önemli parçalarından biriydi. Uçakların artan bakım maliyetleri ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle emekli edileceği belirtildi. Hollanda, eski F-16'larının bir kısmını Ukrayna'ya vermeyi ve 18 uçağı Romanya'daki eğitim merkezine göndermeyi planlıyor.