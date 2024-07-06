Hollanda maçı öncesi ay yıldızlı formayı giydi portakal soyup yedi. Selçuk Özdağ : UEFA sana rağmen

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda maçı öncesi ay yıldızlı formayı giydi portakal soyup yedi. Selçuk Özdağ : UEFA sana rağmen

Selçuk Özdağ, bugün oynanacak olan Türkiye Hollanda maçı öncesi tartışmalara konu olacak bir video paylaştı. Özdağ, kamera karşısına geçerek Hollanda Milli Takımı’nın simgesi olan portakalı soydu.

Türkiye ile Hollanda Euro 2024 turnuvası kapsamında Almanya’da karşı karşıya geliyor.

Tüm Türkiye oynanacak maç için nefesini tutmuşken, TBMM meclis üyesi ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın maç öncesi paylaştığı bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özdağ, Hollanda Milli Takımı’nın simgesi olan portakalı soydu. O anları kamera kaydına alarak sosyal medya platformu X’den paylaştı.

iiii.jpg

"PORTAKAL BÖYLE SOYULUR"

Özdağ, portakalı soyarken, ”Portakal böyle soyulur. Bu akşam tek yüreğiz. UEFA sana rağmen” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yapılan bu hareketi saygısızlık olan nitelendirdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

klkl.jpg

op.jpg

foto55.jpg

Son Haberler
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda' Video
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda'
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu Video
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi Gündem
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi
Arda'nın füzesi direkte patladı Spor
Arda'nın füzesi direkte patladı
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi Video
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu Video
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti Video
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti