Hollanda maçı öncesi ay yıldızlı formayı giydi portakal soyup yedi. Selçuk Özdağ : UEFA sana rağmen

Türkiye ile Hollanda Euro 2024 turnuvası kapsamında Almanya’da karşı karşıya geliyor.

Tüm Türkiye oynanacak maç için nefesini tutmuşken, TBMM meclis üyesi ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın maç öncesi paylaştığı bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özdağ, Hollanda Milli Takımı’nın simgesi olan portakalı soydu. O anları kamera kaydına alarak sosyal medya platformu X’den paylaştı.

"PORTAKAL BÖYLE SOYULUR"

Özdağ, portakalı soyarken, ”Portakal böyle soyulur. Bu akşam tek yüreğiz. UEFA sana rağmen” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yapılan bu hareketi saygısızlık olan nitelendirdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,