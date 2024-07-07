Milli takım Hollanda'ya 'Faiz sebep enflasyon sonuç' teorisiyle yenildi. Meriç Köyatası açıkladı

A Milli Takım, EURO 2024’te Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak çeyrek finalde elendi. Turnuva boyunca iyi performans sergileyen oyuncular büyük beğeni toplarken Teknik Direktör Montella’nın kadro tercihleri tepki çekti. Özellikle sahaya çıkan 11’de santrafor bulunmaması tepkilerin odağına yerleşti.

Öte yandan Hollanda maçında oyuncu değişikliklerinde geç kalınması Montella’ya yönelik tepkilerin odağında yer aldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada değişikliklerde geç kalındığının altını çizmişti.

MERİÇ KÖYATASI’NDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Ekonomist Meriç Köyatası, milli takımın Hollanda mağlubiyetini çok farklı bir çerçeveden ele aldı. Köyatası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” sözüne dikkat çekerek, santraforsuz oyunla şampiyonluğun mümkün olmadığının altını çizdi.

Köyatası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomide, "Faiz sebep enflasyon sonuç" teorisi neyse, Futbolda, "Ben bu takımı santrafor oynatmadan şampiyon yaparım abi" teorisi de odur...”