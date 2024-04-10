Hollanda polisi bayram namazı sonrası Müslümanlara ikramda bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda polisi bayram namazı sonrası Müslümanlara ikramda bulundu
Hollanda Kraliyet Sarayı'na yakın bir yerde bayram namazı kılan Müslüman ahaliye polis tarafından kahve ve çay ikram edildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a 45 dakika uzaklıkta yer alan Den Haag veya daha çok bilinen adıyla Lahey'de bugün sabah saatlerinde kayda geçen görüntüler yürekleri ısıttı.

Yaklaşık 600.000 nüfuslu kentin %14.7'lik bir kesimini oluşturan Müslümanlar bu sabah saatlerinde yerel yönetim tarafından tespit edilen alanda bayram namazını eda etti.

Namazdan sonra adet olduğu üzere bayramlaşma merasimi için hazırlanan cemaat, Lahey polis ekiplerinin çay ve kahve ikram ettiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bu anlamlı jesti büyük bir memnuniyetle karşılayan Müslümanlar, kendilerine ikramda bulunan polislere teşekkürlerini sunmaktan da geri durmadılar.

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