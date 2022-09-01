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  • Kendisini uyaran kadına attığı yumruk pahalıya patladı. Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yer

Kendisini uyaran kadına attığı yumruk pahalıya patladı. Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu

Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:14
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Hollanda'da güvenlik görevlisi trene kaçak binen ve kendisini uyaran kadına saldıran yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu

Kendisini uyaran kadına attığı yumruk pahalıya patladı. Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu
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Trene biletsiz binmek isteyen şahıs, kendisini uyaran kadına şiddet uygulayınca olaya güvenlik görevlisi dahil oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Hollanda'da trene biletsiz binmek isteyen şahıs, kendisine uyarıda bulunan kadına saldırdı. Olaya dahil olan güvenlik görevlisinin, şahsı etkisiz hale getirdiği anlar başka bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Hollanda'da Somalili bir maganda, yolcu trenine biletsiz binmek istedi. Bu durumun mümkün olmadığını söyleyen ve kendisini uyaran kadına saldırmaya başladı. Maganda, kadına yumruk atıp burnunu kırdı. 

YERDEN YERE VURDU

Tren istasyonunda çalışan güvenlik görevlisi ise, kadına şiddet uygulandığını görünce olaya dahil oldu. Güvenlik görevlisinin müdahalesi çok konuşuldu. Görevlinin magandayı yerden yere vurduğu anlar kameralara yansıdı

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Ed
1.09.2022 11:23
Bravo 👏 bravo 👏  
 
Huriye
1.09.2022 11:19
Eline sağlık  
 
Ahmet C.
1.09.2022 11:15
Keşke biz de koyulan kuralları batı medeniyetleri gibi takip edebilsek.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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