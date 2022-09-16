Başkentin ortasında 2. el elbise ve ayakkabı pazarı kuruldu. Yüksek fiyatlara gücü yetmeyen vatandaş çareyi yine ikinci elde buldu

Şevket Gölük - Yeniçağ / Ankara

Dün Ankara’nın en merkezi semti olan Sıhhiye’de akşam saatlerine doğru park yol kenarlarında kurulan 2. el giyim ve ayakkabı pazarları diğer semtlerdeki 2.el pazarları gibi çok kalabalıktı. 2. El pazarında satış yapanlar kullanmadıkları ve ihtiyaç fazlası olan sağlam giyilebilir elbise ve ayakkabılarını ihtiyacı olan ama ekonomik gücü düşük olan vatandaşlara satmak için pazarlarda yerlerini alıyorlar.

2.El giyim ve ayakkabı pazarlarında vatandaşlar 10-50 TL. arası fiyatlarla elbise ve ayakkabı bulabildiklerini ve ihtiyaçlarını mağazalardan alamadıkları için buraları tercih ettiklerini dile getirdiler.

ORTA SINIF YOK OLDU

Buradan alış veriş yapan vatandaşların çoğu daha önceki yıllarda kendilerini orta direk sınıfında gören insanlardan oluşmakta olup son iki yıldır devam eden ekonomik sıkıntılardan dolayı alım güçlerinin artık fakir insanlar seviyesine indiğini belirttiler. Bizim aracılığımızla ülke yöneticilerine seslenen vatandaşlarımız çalışan insanlar olarak gelir seviyelerinin artırılmasını ve alım güçlerinin yükseltilmesini talep ettiler.

İşte o görüntüler: