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Başkentin ortasında 2. el elbise ve ayakkabı pazarı kuruldu. Yüksek fiyatlara gücü yetmeyen vatandaş çareyi yine ikinci elde buldu

Verimli toprakları ve doğal zenginlikleri bulunan güzel ülkemiz Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da vatandaşlar 2.el araba, 2. El beyaz eşyalardan sonra şimdi de 2.el elbise ve ayakkabı alabilmek için Ankara’nın değişik semtlerinde belirli günlerde kurulan 2. el giyim ve ayakkabı pazarlarına koşuyor.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 20:11
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Yüksek fiyatlara gücü yetmeyen vatandaş çareyi yine ikinci elde buldu. Başkentin ortasında 2. El elbise ve ayakkabı pazarı

Başkentin ortasında 2. el elbise ve ayakkabı pazarı kuruldu. Yüksek fiyatlara gücü yetmeyen vatandaş çareyi yine ikinci elde buldu
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Şevket Gölük - Yeniçağ / Ankara

Dün Ankara’nın en merkezi semti olan Sıhhiye’de akşam saatlerine doğru park yol kenarlarında kurulan 2. el giyim ve ayakkabı pazarları diğer semtlerdeki 2.el pazarları gibi çok kalabalıktı. 2. El pazarında satış yapanlar kullanmadıkları ve ihtiyaç fazlası olan sağlam giyilebilir elbise ve ayakkabılarını ihtiyacı olan ama ekonomik gücü düşük olan vatandaşlara satmak için pazarlarda yerlerini alıyorlar.

2.El giyim ve ayakkabı pazarlarında vatandaşlar 10-50 TL. arası fiyatlarla elbise ve ayakkabı bulabildiklerini ve ihtiyaçlarını mağazalardan alamadıkları için buraları tercih ettiklerini dile getirdiler.

ORTA SINIF YOK OLDU

Buradan alış veriş yapan vatandaşların çoğu daha önceki yıllarda kendilerini orta direk sınıfında gören insanlardan oluşmakta olup son iki yıldır devam eden ekonomik sıkıntılardan dolayı alım güçlerinin artık fakir insanlar seviyesine indiğini belirttiler. Bizim aracılığımızla ülke yöneticilerine seslenen vatandaşlarımız çalışan insanlar olarak gelir seviyelerinin artırılmasını ve alım güçlerinin yükseltilmesini talep ettiler.

İşte o görüntüler:

 

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Millet
16.09.2022 20:53
Halen akp oy vermek isteyenler varmı  
 
Kısaca
16.09.2022 20:23
Borçları dağıttım çok hafifledim.Para kalmayınca hiçbir yeri gezmeye gerek kalmıyor.Temel gıda sayımı düşürdüm.Enflasyon canavarını tekmeledim.Ayağımı yedi galiba.  
 
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