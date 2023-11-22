Hollanda’da halk genel seçimler için sandık başında

Hollanda’da halk erken genel seçimler için sandık başına gitti.

KAYNAK: İHA
Hollanda’da halk genel seçimler için sandık başında

Hollanda halkı, erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemlerinin yerel saatle 07.30'da başladığı ülkede, sandıklar 21.00'de kapanacak. Ülkede yapılan seçim anketlerine göre 4 siyasi partinin seçimleri başa baş götürmesi ve haftalarca sürecek görüşmelerin ardından koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor. Mevcut Başbakan Mark Rutte'nin istifasının ardından Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) genel başkanlığına seçilen Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Zegerius ise ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir.

Seçimlerde öne çıkan bir diğer isim ise göç ve İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Özgürlük Partisi'nden (PVV) aşırı sağcı Geert Wilders oldu. Göçmen karşıtı politikaları savunan Wilders, ayrıca ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması için referandum düzenlemek istiyor.

Eski Hıristiyan Demokrat Partisi Milletvekili Pieter Omtzigt'sin kurduğu Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC), seçim öncesinde kamuoyu yoklamalarında yükselişe geçti. Hükümette daha fazla şeffaflık ve reform yapma vaatlerinde bulundu. Sol kesimde ise İşçi Partisi (PvdA) - Yeşil Sol Parti (GL) bloğunun başındaki Çevre ve İklim Değişikliğinden Sorumlu eski Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans öne çıkıyor.

Ülkede herhangi bir partinin yüzde 20’nin üzerinde oy alması beklenmiyor.

Hollanda’da koalisyon hükümetinin Başbakanı Mark Rutte 13 yıl görev yapmasının ardından Temmuz ayında istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Terör örgütü PKK’lı olduğu bilinen ve 1980 askeri darbesi sonrası Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya giden Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz, sözde Ermeni soykırım tasarısına destek vermişti. Dilan Yeşilgöz ülkede geçici hükümetin Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapıyor.

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