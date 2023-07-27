Hollanda'da kargo gemisi 2 gündür yanıyor. Yangın haftalarca sürebilir

Hollanda’da binlerce aracın bulunduğu kargo gemisinde, tutuşan bir elektrikli araç nedeniyle çıkan yangın iki gündür söndürülemedi. Uzmanlar, yangının günler hatta haftalarca sürebileceği açıkladı.

KAYNAK: İHA
Hollanda'da kargo gemisi 2 gündür yanıyor. Yangın haftalarca sürebilir

Hollanda’nın Ameland Adası yakınlarında Kuzey Denizi’nde seyreden Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde Salı gecesi başlayan yangın halen devam ediyor. Almanya’dan Mısır’a 2 bin 857 araç taşıyan gemideki yangının elektrikli bir otomobilin tutuşması sonucunda çıktığı tahmin ediliyor.

İki gündür devam eden yangına müdahale eden sahil güvenlik ekipleri, yangının söndürülmesinin günler veya haftalar alabileceğini bildirdi. Sahil güvenlik sözcüsü Edwin Grammeman, “Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi. Sözcü Lea Versteeg de yaptığı açıklamada, şuanda durumu takip etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "Ancak her şey hava durumuna ve gemideki hasara bağlı. Böyle bir yangını kontrol altına alabilmek kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

Gemi mürettebatından 23 kişi yangından kurtarıldı. Bazıları denize atlayarak, bazıları da bot ve helikopterlerle gemiden tahliye edildi. Mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti, diğerleri ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu çıktığı düşünülen yangında, gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan bir diğer gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.

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