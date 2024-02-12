Hollanda’da temyiz mahkemesinden flaş İsrail kararı

Hollanda'da temyiz mahkemesi, uluslararası insancıl hukuk ihlallerini neden göstererek İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları satışının durdurulmasına karar verdi.
Mahkemeden yapılan açıklamada, insan hakları örgütleri Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum'un, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddeden mahkeme kararına ilişkin temyiz talebinin kabul edildiği iletildi.
Söz konusu açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda sivillere verdiği zararı dikkate almadığı vurgulandı ve Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını yedi gün içinde durdurmasına hükmedildiği ifade edildi.
İsrail'in F-35 savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etme riskinin açık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İsrail'in saldırıları, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu sivilleri orantısız şekilde öldürmüştür." denildi.