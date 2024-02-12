Hollanda’da temyiz mahkemesinden flaş İsrail kararı

Kaynak: AA
Hollanda’da temyiz mahkemesinden flaş İsrail kararı
Hollanda’da Temyiz Mahkemesi, Uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail’e F-35 savaş uçağı parçaları satışının durdurulmasına hükmetti.

Hollanda'da temyiz mahkemesi, uluslararası insancıl hukuk ihlallerini neden göstererek İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları satışının durdurulmasına karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, insan hakları örgütleri Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum'un, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddeden mahkeme kararına ilişkin temyiz talebinin kabul edildiği iletildi.

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Söz konusu açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda sivillere verdiği zararı dikkate almadığı vurgulandı ve Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını yedi gün içinde durdurmasına hükmedildiği ifade edildi.

İsrail'in F-35 savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etme riskinin açık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İsrail'in saldırıları, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu sivilleri orantısız şekilde öldürmüştür." denildi.

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