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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından toplu taşıma çalışanları grev kararı aldı.

Galeri Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:54
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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla, toplu taşıma çalışanları ülke genelinde 2 günlük greve başladı.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının katılmadığı greve çok sayıda bölgesel tren, otobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma çalışanları katıldı.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.

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Tramvay ulaşımının durduğu Utrecht kentinde, otobüs seferlerinde ciddi gecikmeler yaşandı.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Amsterdam'dan Utrecht'teki kardeşine gitmek isteyen 17 yaşındaki Juri Franke, yaptığı açıklamada, uzun süre beklemesine rağmen seyrek gelen otobüslere yoğunluk sebebiyle binemediğini söyledi.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Ülkenin birçok yerinde grev yapıldığını ve bundan dolayı mağdur olduklarını ifade eden Franke, "Bu durum benim ulaşımımı ciddi etkiledi." dedi.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Çalışanlar, zam oranının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Utrecht kentinde merkezi tren istasyonunda toplanan FNV çalışanları, zam oranının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yürüyüş düzenledi.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Ülkede enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki zammın yıllık enflasyon oranında olmasını isteyen çalışanlar, firmaların teklif ettiği zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını kaydetti.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Yaklaşık 20 yıldır Utrecht'te otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Emin Yılmaz, "Maaşlarımızın düzeltilmesini, iş yoğunluğumuzun azaltılmasını istiyoruz." dedi.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Özellikle elektrikli otobüslerin, arıza ve şarj süresi gibi sebeplerle seferlerde sorun çıkardığını anlatan Yılmaz "Araç bakımlarının yeterli şekilde ve zamanında yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Sendika yüzde 14 zam istiyor
FNV'den grevle ilgili yapılan açıklamada, toplu taşıma firmalarının önerdiği yüzde 8'lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, çalışanlara yüzde 14 zam ve çalışma şartlarında iyileştirme taleplerine yer verildi.

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Açıklamada, 31 Aralık 2022'de sona eren toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yaklaşık 13 bin kişinin bölgesel taşımacılık sektöründe çalıştığı kaydedildi.
(Kaynak: AA)

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

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