Hollanda'da Türk bakandan polislere başörtüsü, hac, kippa yasağı...

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, polis üniforması üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen yasaklandığını bildirdi.

Hollanda'da Türk bakandan polislere başörtüsü, hac, kippa yasağı...

Hollanda'nın Türk kökenli Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliği ile üniformalı polis memurlarına başörtüsü, haç veya kippa gibi dini semboller içeren giysi ve aksesuarların yasaklandığını açıkladı.

6 YILLIK TARTIŞMAYA SON VERDİ

Yeşilgöz imzasıyla yayımlanan yazlık kıyafet yönetmeliği ile Hollanda’da yaklaşık altı yıldır devam eden, poliste başörtüsü tartışması sona erdi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV), "Polis üniforması tarafsızlığının garanti altına alınması" amacıyla verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Yeşilgöz, üniforma üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen yasaklandığını bildirdi.

BAŞÖRTÜSÜ, HAÇ, KİPpA...

Yeşilgöz, uzun süredir tartışılan bu konunun yaz kıyafeti kararnamesine dahil edildiğini vurgulayarak, üniformalı memurlara başörtüsü, haç ve kippa gibi dini ve siyasi sembolleri taşıma yasağı getirildiğini açıkladı.

Yeşilgöz, Hollanda’da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, poliste başörtüsü tartışmasının artık sona erdiğini söyledi.

"POLİS ÜNİFORMASININ TARAFSIZLIĞINI ORTAYA KOYUYORUZ"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre yeni yönetmelikle polisin, siyasi tartışma yükünden kurtulduğunu belirten Yeşilgöz, "Polisler, özel bir görevle hükümeti temsil eden kişilerdir. Görünür dini veya siyasi semboller üniformalarının tarafsızlığına uymuyor. Bu nedenle artık yönetmelikle polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz" dedi.

Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliğinin, belediyelere bağlı olan özel soruşturma görevlilerini (BOA) de kapsaması gerektiğini savundu.

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam ve Arnhem gibi bazı kentlerde, belediye meclisleri BOA’ların başörtüsü, yarmulke veya diğer dini veya siyasi simgeleri taşıyabileceğine karar vermişti.

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