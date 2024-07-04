Hollanda'da Türkiye korkusu

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak.

Yarı finale çıkma mücadelesi vereceğimiz rakibimizin tecrübeli oyuncularından Daley Blind bir basın toplantısı düzenledi.

Jerdy Schouten ile birlikte soruları yanıtlayan Blind, "Türk taraftarlar Berlin'de takımlarına büyük destek verecek. İşin püf noktası sahaya doğru miktarda tutku ve duygu yansıtmak. Aynı zamanda Türkleri susturmak için sakin kalacağımız anları seçmek... Muhtemelen çok gürültü yapacaklar ve biz de buna hazırlıklı olmalıyız. Bizim için bir deplasman maçı olacak" diye konuştu.

Jerdy Schouten de şu ifadeleri kullandı: "Daha önce hiçbir Türk kulübüne karşı oynamadım. Hayır, kulak tıkacı takmayacağım! Bundan keyif almalısınız. Ama aynı zamanda sakin kalmalı ve doğru seçimleri yapmaya çalışmalısınız."