Hollanda’da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor

Hollanda’da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Hollanda’da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor

Hollanda’da başkent Amsterdam, Lahey, Deventer ve bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven'da olmak üzere 4 noktada sandık kuruldu.

Eindhoven kentinde 29 Nisan’da başlayan ve 5 sandıkta kullanılan oy verme işlemi üç gün sürdü.

Amsterdam, Lahey ve Deventer kentlerinde ise 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri için uzun kuyrukların oluştuğu birçok sandık merkezinin önündeki yoğunluk sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu üçüncü ülke olan Hollanda’da kayıtlı 286 bin seçmen, 7 Mayıs'a kadar bu üç kentte kurulan sandıklarda istedikleri yerde oylarını kullanabilecek.

Güvenlik kontrolünden geçerek sandık başına giden seçmenler yerel saatle 09.00- 21.00 saatlerinde oy kullanabiliyor.

Lahey kentinde 25, Amsterdam’da 14 ve Deventer’de 14 sandık, 7 Mayıs’a kadar vatandaşların hizmetine sunulurken Eindhoven'da 29 Nisan ila 1 Mayıs arasında 5 sandıktaki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

(AA)

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