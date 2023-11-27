Hollanda'daki İskit eserleri Ukrayna'ya iade edildi

Ukrayna Gümrük Servisi, tespit edilmek üzere 2 bin 694 kilogram eseri Kiev Pechersk Lavra topraklarındaki Ukrayna Ulusal Tarihi Müzesi'nin hazinesine getirdi.

İskit hazineleri, Kırım'ın kurtuluşuna kadar Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi'nde saklanacak.

Eserler, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ele geçirmesi üzerine Amsterdam'daki Allard Pierson Eski Eserler Müzesi'ne ödünç verilmişti. Amsterdam'daki sergi sona erdiğinde hem Ukrayna hem de şu anda işgal altındaki yarımadadaki müzeler bu eserleri sahiplendi.

Müze, eserlerle ne yapılacağı konusunda nihai yasal kararı beklerken, bu eserleri depoda tuttu.

Bu durumu, Hollanda mahkemelerinin eserlerin Ukrayna'ya iade edilmesi yönünde birçok kez karar vermesiyle uzun bir hukuk mücadelesi izledi. Hollanda Yüksek Mahkemesi de Haziran 2023'te bu eserlerin Kiev'e iade edilmesi gerektiğine karar vererek aynı fikirde olduğunu beyan etmiş oldu.

Ukrayna Kültür Bakanı Vekili Rostyslav Karandieiev, eserlerin iadesini tamamlamak üzere Kasım ayında Amsterdam Üniversitesi, Üniversite Kütüphanesi müdür vekili Dr. Fred Virmen ile bir anlaşma imzaladı.

İSKİTLER NE ZAMAN, NEREDE KURULDU?

Göçebe medeniyetler arasında yer alan İskitler birçok devletin resmi kayıtlarında yer alır. Farklı isimlerle anılan ve her birinde farklı öncülüklerin mimarı olarak görülen İskitler MÖ 8. yüzyılda Hazarlar üzerinde Tuna boylarına kadar ilerlemeye devam etmiştir. Göçebe bir medeniyet oldukları için bu konum bir süre sonra Asya ve Avrupa'nın batısına doğru ilerler. Tuna Nehri'nden Çin Seddi'ne uzanan bu göçebe hayat toplamda 7000 kilometrelik bir alanı kapsar. Arkeolojik kazılar esnasında birçok kalıntıyla yeni bilgiler edinilen İskitler için en ilginç olanlarından biri "Ahşap Mezar" kültüründen geldiklerinin tespit edilmesidir.

İSKİTLER TÜRK MÜDÜR?

En eski tarih kayıtlarına göre İskitler Sümer kökenine dayanan medeniyetler arasında yer alıyor. Ancak Sümerlerin tarih sahnesinde yavaş yavaş silinmesiyle birlikte göçebe yaşamı hız kazanan İskitlerin batıya doğru göç etmeye başlayan Ön Türk gruplarından olduğu düşünülüyor. Yunan kayıtlarında sıkça isimlerinin yer almasından dolayı Yunanlılarla daha yakın ilişkileri olduğu düşünülen İskitler için Heredot önemli kayıtlar kaleme almıştır. Çeşitli kaynaklara dayandırarak ele aldığı İskitler için Türk olma fikrini ortaya savunan önemli tarihçilerden biri kuşkusuz Heredot'tur. Özellikle "Ahşap Mezar" kültürünün İskitlerde de görülmesi bu düşünceleri kuvvetlendirmektedir.