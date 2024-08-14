Hollandalı atlet madalya töreninde neden başörtü taktı

Etiyopya doğumlu Hollandalı atlet Hassan, normalde başörtüsü takmıyor ve bu da onun Pazar gecesi başörtüsü takma kararını daha da heyecan verici hale getiriyor. X'te, insanlar onun Fransa'da dini örtüler taktıkları için sıklıkla ayrımcılığa uğrayan atletleri ve diğer başörtülüleri destekleme kararını övdüler.

Fransa'nın sporcularının dini başörtüsü takmalarına izin vermeyi reddetmesi, Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler tarafından eleştiriyle karşılandı , ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi nihayetinde kararın ev sahibi ülke olarak Fransa'nın kendi kararı olduğuna karar verdi. Bu yıl ve geçmişteki yarışlarında başörtüsü takan Mısırlı Olimpiyat voleybolcuları Marwa Abdelhady ve Doaa Elghobashy, Fransa'nın kararından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Elghobashy, İsveçli yayın kuruluşu Expressen'e yaptığı açıklamada "Ben başörtüsüyle oynamak istiyorum, o bikiniyle oynamak istiyor. "Her şey yolunda, eğer çıplak olmak veya başörtüsü takmak istiyorsanız bunu yapma özgürlüğüne saylı muhataplardan başka bir şey beklemezsiniz. Sadece tüm farklı kültürlere ve dinlere saygı gösterin" ifadelerini kullandı.

Sifan Hassan Pazar günü koştuğumaratonda altın madalyasını almak için Olimpiyat kürsüsüne çıktığında, platformunu dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kadınlara başörtüsü takarak destek göstermek için kullandı. Dünyanın birçok yerinde bu seçim kayda değer olmayabilirdi ancak bu yılki Olimpiyatlar sırasında Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasak olduğu Paris'te güçlü bir mesaj gönderdi.