Hollandalı Chantal, Rabia İsmiyle Müslüman Oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hollandalı Chantal, Rabia İsmiyle Müslüman Oldu

Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter, Aydın İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu. "Rabia" ismini alan genç kıza, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman İslam dini hakkında bilgi verdi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter (19), Aydın İl Müftülüğü'nde düzenlenen "ihtida merasimi" ile Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Aydın İl Müftülüğü'ne başvuran Chantal Rina Stephanie Ter için düzenlenen merasim, Kur'an tilavetiyle başladı.

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İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, genç kıza İslam dini hakkında bilgi verdi.

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'RABİA' İSMİNİ ALDI

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Chantal Rina Stephanie Ter, "Rabia" ismini aldı. İl Müftü Yardımcısı Karaman, İslamiyet'i seçen Rabia'yı tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

Hollandalı Chantal, Rabia İsmiyle Müslüman Oldu

Hollandalı Chantal, Rabia İsmiyle Müslüman Oldu

Hollandalı Chantal, Rabia İsmiyle Müslüman Oldu

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