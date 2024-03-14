Hollandalı golcü futbolcu takımıyla kampa gittiği Dubai'de tutuklandı

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Hollandalı golcü futbolcu takımıyla kampa gittiği Dubai'de tutuklandı
Hollandalı golcü futbolcu takımı Spartak Moskova ile kampa gittiği Dubai'de tutuklandı.

Rusya'nın Spartak Moskova takımında oynayan Hollandalı futbolcu Quincy Promes takımının Dubai kampında tutuklandı.

Quincy Promes hakkında Hollanda'da kokain kaçakcılığından suçlu bulunmuş ve 6 yıl hapis cezası vermişti.

Hollanda'da kuzenini de bıçaklayan Quincy Promes 1.5 yıl da bu nedenle ceza almıştı.

Kararın ardından Rusya'da Spartak Moskova takımının formasını giyen Quincy Promes, takımıyla birlikte Dubai'ye kampa gitmişti.

Hollanda'nın talebi üzerine Dubai'de polis ekiplerinin futbolcuyu tutukladığı belirtildi.

Daha önce Twente, Sevilla, Ajax takımlarında da forma giyen Promes'in Hollanda'ya iade edilmesi bekleniyor.

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