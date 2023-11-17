Hollanda'nın birçok şehrinde Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Hollanda'nın birçok kentindeki tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

KAYNAK: AA
Hollanda'nın birçok şehrinde Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18:00'de toplanan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yapan göstericiler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükûmetine tepki gösterdi.

Filistin'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler daha sonra hep birlikte Fatiha suresini okudu.

"ÖZGÜR FİLİSTİN İSTİYORUZ"

Göstericilerden Roos Ykema, AA muhabirine, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için oturma eylemi düzenlediklerini belirterek "Hollanda hükûmetinin İsrail'e silah vermeyi durdurmasını ve ateşkes çağrısı yapmasını istiyoruz. Özgür Filistin istiyoruz. Gazze'deki insanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz." dedi.

Emil Zeno da "Apartheid ve baskı uygulayanları destekleyen hükûmetimize karşı çıkmak için buradayım. Umarım, ne kadar sürerse sürsün Gazzelileri desteklemeye devam ederiz." diye konuştu.

Amsterdam ile eş zamanlı olarak Rotterdam, Eindhoven, Nijmegen, Lahey, Utrecht, Breda ve diğer birçok Hollanda şehrinde oturma eylemi yapıldı.

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