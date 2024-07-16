Holly Manders nikah tazeledi

Nottingham Forest'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Holly Manders, kulüpteki kalışını uzatmak için bir yıllık yeni bir sözleşme için imzayı attı.

Manders ilk sezonunda 16 gol atarak 2023/24 sezonunu Forest Kadınlar'ın tüm müsabakalardaki en golcü oyuncusu olarak tamamladı.

Nottingham Forest Kadın Takımı Baş Antrenörü Carly Davies basın toplantısında “Manders, maçta özel bir şeyler yaratma yeteneğine sahip. Onun orta sahada yaptığı katkılar, takımın başarısı için çok önemli. Bu sezon için şimdiden heyecanlanıyorum" diye konuştu.

Manders yeni sözleşmesi hakkında "Bundan gerçekten mutluyum. Geçen yıl imza attığımız başarıların üstüne koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.