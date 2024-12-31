Hollywood yıldızı Andrew Garfield, Nusret Gökçe’ye ateş püskürdü

Dünyaca ünlü İngiliz-Amerikalı oyuncu Andrew Garfield, son röportajında Türk işletmeci Nusret Gökçe’den nefret ettiğini açıkladı. Ünlü oyuncuya İngiltere'nin başkenti Londra'daki en abartılmış mekanın hangisi olduğu soruldu. Andrew Garfield ise Türk işletmeci Nusret Gökçe'nin mekanının olduğunu söyledi.

“ONDAN GERÇEKTEN NEFRET EDİYORUM”

Ünlü oyuncu, “Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama ona karşı içtenlikle nefret duyuyorum" ifadelerini kullandı.

NUSRET AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Garfield'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu. X ( Twitter)’da "Nusret" tartışması başladı.