Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu!

Hollywood’un yıldızı Megan Fox, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Fox, yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şarkıcı Machine Gun Kelly ile bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Hollywood yıldızı, düşük yaptıktan bir yıl sonra müjdeli haberi, "Aslında hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Megan Fox'dan beklenen haber geldi. 38 yaşındaki yıldız, Machine Gun Kelly ile ilk ortak çocukları olan kızlarını kucağına aldı.

BABA OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

Ünlü rapçi Machine Gun Kelly, baba olmanın heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

"SONUNDA BURADA!"

Minik bebeğinin elini tutarak parmaklarını okşadığı siyah - beyaz bir videoyu takipçileriyle paylaşan Kelly, gönderisine "Sonunda burada! Küçük göksel tohumumuz. 3/27/25" notunu düştü.