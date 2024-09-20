Hollywood'ta yapay zeka devrimi

Şirket bugün, film ve televizyon içerikleri portföyüne dayalı özel bir yeni yapay zeka modeli oluşturmak ve eğitmek için yapay zeka araştırma şirketi Runway ile "türünün ilk örneği" bir ortaklık duyurdu.

Lionsgate'in özel modeli, Runway'in teknolojisi kullanılarak daha da yinelenebilen "sinematik video" olarak adlandırdığı şeyi üretmek için kullanılacak. Bunun asıl amacu, film yapımcılarının ve yaratıcıların, hikaye panosu gibi prodüksiyon görevlerinde sanatçıların yerini almak için yapay zeka modelini kullanmasını sağlayarak paradan tasarruf etmek olarak açıklandı.

Lionsgate stüdyo başkan yardımcısı Michael Burns'e göre yapılan anlaşma ile "milyonlarca ve milyonlarca dolar" tasarruf sağlanması umuluyor.

Burns ayrıca yapay zekanın "son teknoloji, sermaye açısından verimli içerik oluşturma fırsatları geliştirmek" için kullanılacağını söyledi.