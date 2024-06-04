Hollywood'un en güzel kadınlarından biri bakımevinde öldü

Düzenleme: Merve N. Güreş
Hollywood'un en güzel kadınlarından biri bakımevinde öldü

Amerikalı aktrist Janis Paige, 101 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood'un Altın Çağı'ndan bir yıldız daha kaydı.

Hollywood’un en önemli oyuncularından bir olan Janis Paige, yaşama veda etti.

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Broadway’deki gösterilerle ün kazanan ardından da beyaz perde de yıldızı parlayan Paige’in, kaldığı bakımevinde yaşlılığa bağlı sebeplerden öldüğü açıklandı.

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Hollywood'un Altın Çağı'ndan hayatta kalan son yıldızlardan biri olan Paige, 3 kez evlenmişti.

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Ani bir kararla kariyerini sonlandıran Paige, yıllarca ünlü şarkıcı Antonio Carlos Jobim’in müzik yayıncılık şirketini yönetti.

JANIS PAIGE KİMDİR?

Gerçek adı Donna Mae Tjaden olan Janis Paige 16 Eylül 1922’de Washington'da doğdu. Yaklaşık 60 yıla yayılan kariyeriyle Hollywood'un Altın Çağı'ndan hayatta kalan son yıldızlardan biriydi. Paige, 5 yaşında amatör gösterilerde şarkı söylemeye başladı.

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Liseden sonra Los Angeles'a taşındı ve burada 2. Dünya Savaşı sırasında pin-up modeli olarak poz verdi. Bir çok Broadway şovunda yer aldı.

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Kariyerinin büyük bölümünde sinema ve tiyatro çalışmaları arasında geçiş yapmaya devam etti.

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Doris Day'in ilk kez sinemaya adım attığı Açık Denizlerde Romantizm (1948) filminde başrolü paylaştı.

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Two Gals and a Guy (1951) filmindeki rolünün ardından Hollywood'dan ayrılmaya karar verdi.

HOLLYWOOD'UN ALTIN ÇAĞI NEDİR?

Klasik Hollywood sineması veya Hollywood'un Altın Çağı, ilk kez 1910'lardan 1920'lere sessiz sinema döneminin son yıllarında gelişen film yapımının hem anlatı hem de görsel tarzını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 1930 VE 1940 yılı Altın Çağ olarak adlandırılır.

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