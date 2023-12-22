Honda 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Kaynak: Haber Merkezi
Honda 2,6 milyon aracını geri çağıracak
Honda, yaptığı açıklamada 2,6 milyon aracını geri çağırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada araçlardaki yakıt pompalarında sorun olduğu belirtildi.

Honda Motor'un, parça imalatçısının ürettiği yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD içinde 2,6 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

Honda Motor, yaptığı açıklamada, parça imalatçısı Denso Corp. tarafından üretilen yakıt pompasında kusur saptadığını bildirdi.

Yakıt pompasının aracın durmasına yol açabileceğinin tespit edildiği ve ABD içinde 2,6 milyon aracın geri çağrılacağı belirtildi.

Geri çağırılacak modellerin 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modellerini kapsadığı aktarıldı.

Firma açıklamasında, "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirildi.

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