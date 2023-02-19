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Honda Civic Ocak 2023 fiyatlarını güncelledi. İşte şubat listesi

Honda Civic modelinin şubat ayı fiyat listesi yayınlandı. Üç donanım paketiyle satışa sunulan aracın listesi şu şekilde...

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:49
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Honda Civic Ocak 2023 fiyat listesi belli oldu

Honda Civic Ocak 2023 fiyatlarını güncelledi. İşte şubat listesi
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Otomobil üreticileri, 2023 yılının başından itibaren fiyatları birbiri ardına güncellemeye devam ediyor. 

Honda da şubat ayına dair yeni fiyat listesini paylaştı. Bugüne kadar fiyat ve özellikleriyle orta segmente hitap eden eden Civic modelinin fiyatlarında değişikliğe gidildi.

Honda Civic, iki motor seçeneğiyle satışta. LPG’li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketiminin de 6,7 litre olduğu belirtildi.

Otomobilde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi bulunuyor. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus’ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Park sensörü, Elegance ve Executive Plus’ta ön ve arkada ve giriş seviyesi Premium’da sadece arkada yer alıyor. Geri görüş kamerasının da Premium dışındaki tüm modellerde mevcut olduğu belirtiliyor. Ayrıca araçta multimedya ekranının en dolu paketinin 9 inç, diğerlerinde de 7 inç büyüklüğünde olduğu aktarılıyor.

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