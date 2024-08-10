Honda - Nissan - Mitsubishi İttifakı endişe yarattı

Mitsubishi, 2023/2024 mali yılı için istikrarlı mali sonuçlar açıkladı ve bir dizi zor yıl geçiren Nissan şimdilerde yavaş yavaş toparlanma evresine girdi. Ancak Honda'nın yanında burada adı geçen iki isim de artık hafif de olsa yükselişte.

Her şeyden önce Honda, riskleri dağıtmak için grubun çeşitliliğinden yararlanıyor: iki tekerlek bölümü 2024'te Asya'daki sağlam satışlarla çok iyi gidiyor. Otomobil endüstrisi özellikle Amerika'da iyi performans göstermeye devam ediyor. Ancak Honda-Nissan-Mitsubishi İttifakının yakın zamanda duyurulması, Carlos Ghosn'un başka bir şeylerin döndüğünü düşünmesine neden oldu.

ORTAKLIK İMKANSIZ MI?

Honda ve Nissan gibi iki rakibin işbirliği yapması zor olabilir, ancak şu anda Lübnan'a sığınan Renault-Nissan İttifakı'nın eski patronu Carlos Ghosn'a göre Mitsubishi'yi denkleme eklemek işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Nissan'ı hala çok eleştiren eski CEO, sözlerini esirgemiyor:

"Honda ile anlaşma imzalamak, Nissan'ın sefil sonuçlarını gizlemek için dikkatleri başka yöne çekme arzusu gibi görünüyor" diyen Ghosn, Nissan'la olan geçmişi göz önüne alındığında, "içeriden bilgi" vermesi açısından önemli.

Ona göre bu ortaklık başka bir şeyi gizliyor. Ghosn konu hakkında "Honda'nın Nissan ve Mitsubishi üzerinde güç kazanmasının gizli bir yolu olmadığı sürece bu ittifakın nasıl işleyeceğini bir an bile hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.