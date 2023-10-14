Honda'dan 185 bin TL takas indirimi

Dev otomobil markalarının indirim kampanyalarına Honda da katıldı. Honda 12 ay taksit imkânı veya 185 bin TL takas desteği sunacağını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Honda'dan 185 bin TL takas indirimi

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

Yıl sonu yaklaştıkça markaların indirim kampanyaları tam gaz devam ediyor. Ekim ayı boyunca devam eden kampanyaya göre, Honda Civic Sedan Executive+ donanımına özel 300 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı veya 185 bin TL takas desteği sunuluyor.

Honda Civic Sedan modelinin yanı sıra şık tasarımı, verimli motoru, konfor seviyesi ve güvenlik donanımlarıyla Honda’nın SUV segmentinde dikkat çeken hibrit HR-V e:HEV modelinde de ekim ayı kampanyası başladı. Avantajlı kampanya kapsamında, Honda hibrit ailesinin tasarımıyla öne çıkan HR-V e:HEV modeline özel 200 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkanı sağlanıyor.

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