Honduras'ta facia! 17 kişiyi taşıyan uçak denize çakıldı: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Düzenleme: Kaynak: AA

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 17 kişiyi taşıyan küçük bir uçak, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Roatan Valisi Hugo Varela, gazetecilere yaptığı açıklamada, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçağın, kısa süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğünü belirtti.

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Arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını dile getiren Varela, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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Yerel basına göre, uçak denize düştükten sonra alev aldı. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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