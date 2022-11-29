29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Honduras'ta ulusal acil durum ilan edildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, artan suç olayları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 05:48
Takip Et

Honduras'ta ulusal acil durum ilan edildi

Honduras'ta ulusal acil durum ilan edildi
+
Aa
-

Bölge basınında çıkan habere göre, Cumhurbaşkanı Xiomara Castro açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığı, kiralık katiller ve yasa dışı grupların faaliyetlerini engellemek için ulusal acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, sınır bölgelerinde yüzlerce güvenlik gücünün görevlendirildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanının talimatıyla Kapsamlı Güvenlik Planı çerçevesinde bugün 600'den fazla asayiş askeri ve polisi, hudut noktalarına takviye amacıyla yola çıktı" ifadesine yer verildi.

Ülkenin komşularından El Salvador, Guatemala ve Nikaragua'dan Honduras'a giriş ve çıkışlarda sıkı kontroller yapılıyor.

Honduraslı yetkililer, suç oranlarının yüksek olduğu başkent Tegucigalpa ile San Pedro Sula'da yüzden fazla mahallede olağanüstü hal ilan etti.

Honduras, bölge ülkeleri içinde suç faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı ülkeler arasında geçiyor. Cinayet, adam kaçırma, haraç ve fidye olayları nedeniyle halk yetkililerden çözüm istiyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
1
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
2
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
3
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
5
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿AKP'li isim Melih Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararı ortaya çıkarttı
6
﻿AKP'li isim Melih Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararı ortaya çıkarttı
﻿AKP'li isim Melih Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararı ortaya çıkarttı
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
7
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
﻿Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 13 sözleşmeli personel alacak
﻿Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 13 sözleşmeli personel alacak
﻿Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 13 sözleşmeli personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Honduras'ta ulusal acil durum ilan edildi
﻿Honduras'ta ulusal acil durum ilan edildi
﻿Honduras'ta ulusal acil durum ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.