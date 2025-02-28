Hong Kong Borsası çakıldı

Hong Kong Borsası, geçtiğimiz Cuma günü 777 puan, yani %3,3 oranında düşerek 22.941 puanla kapanış yaptı. Bu düşüş, ABD’nin Çin ithalatına uyguladığı %10'luk ek gümrük vergisinin ardından yaşandı. ABD, Şubat ayının 4’ünde de aynı oranda bir vergi koymuştu, bu da toplamda %20’lik bir gümrük vergisine yol açtı. Bu hamle, zaten gergin olan iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirirken, Çin’in gerekli karşı tedbirleri alacağı açıklaması gerilimi tırmandırdı.

PİYASALAR VE SEKTÖRLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bu gelişmelerle birlikte Hong Kong borsasında, üç yılın zirvesinden geriye doğru bir çekilme görüldü. Haftalık kayıp %2,3’e ulaştı ve her sektörde ciddi düşüşler yaşandı. Teknoloji sektörü, Nvidia’nın beklentilerin altında kalan kâr açıklaması sonrası %5,3 oranında değer kaybetti. Horizon Robotics %14,0, Sunny Optical Tech. %8,3, Meituan %6,7 ve Tencent Hlds %3,5 düşüş yaşadı. Konut, finans ve tüketim sektörlerinde de keskin kayıplar görüldü. Çin’in Cumartesi günü açıklaması beklenen resmi PMI verileri, yatırımcıları endişelendirdi.